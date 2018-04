Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, parla in conferenza stampa a Zingonia alla vigilia dello scontro diretto per l’Europa contro il Torino, partendo dalla conta degli indisponibili: “Masiello si è presentato oggi con la febbre e dobbiamo vedere domani con l’aumento della temperatura, Ilicic sta molto meglio ma domani non ce la farà di sicuro, ma col Genoa penso possa recuperare, Palomino deve fare altri controlli e non si è ancora ripreso”.

Noi oggi siamo in una posizione di vantaggio e possiamo permetterci di non gufare, saranno gli altri a farlo".



CLASSIFICA-"15 punti a cinque giornate dalla fine sono ancora tante e non è tagliato fuori nessuno, nemmeno il Torino, mercoledì è già cambiata la classifica e sappiamo che tra una partita e l’altra cambia molto. Se noi facciamo i punti che dobbiamo fare abbiamo tanta possibilità, l’avevamo già tre partite fa e ogni giornata cambia, per questo dobbiamo concentrarci sul nostro percorso".



MEGLIO IN TRASFERTA- "A volte è questione di calendario, adesso è il momento giusto perché si rispetti il fattore campo e avere quindi ora un vantaggio, che paradossalmente non è stato così finora, abbiamo vinto di più in trasferta. Anche nei gironi di andata può avere inciso che le squadre facessero catenaccio, l’unico risultato da rimproverarci è quello con la Samp. Non abbiamo avuto l’acuto contro le grandi in casa, ma abbiamo recuperato in trasferta. Penso sia importante sfruttare il fattore campo partendo da questa gara che significa molto. Ma non è una giornata decisiva in nessun modo."



BARROW- "Barrow sta facendo bene dandoci molto del suo, quello che deve dare lo sta dando oltre le migliori aspettative. Abbiamo bisogno di tutti al meglio perché se a qualcuno capita una giornata negativa deve esserci qualcun altro da stimolo, abbiamo bisogno di affidarci a tutti. Il suo vantaggio è che in qualsiasi minuto entri fa bene, la freschezza del giocatore e la sua gioventù lo aiutano, poi non è facile mantenere la continuità di tutti i 90’. Quando un ragazzo si mostra così positivo è normale che si accendano le luci intorno, lui ha la testa a posto ma dobbiamo stare un po’ attenti".



DISCHETTO E CALDO- Non so più chi mandare. Il caldo? Sì, può incidere. Abbiamo situazioni in ballo, vediamo se la squadra in campa sarà uguale a quella del Benevento.