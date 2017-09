Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia dell'atesissimo match con la Juventus: "La Juve è sempre molto forte, ma noi vogliamo provare a fare risultato, perché per noi e per la nostra classifica è un match molto importante".



Gasp prosegue: "L'Atalanta non batte la Juve dal 2001? Riuscirci sarebbe straordinario, daremo il massimo. Fare risultato sarebbe straordinario anche per chiudere bene questo ciclo di gare".



Sulla stanchezza post Europa League: "I risultati positivi alle spalle tengono il morale alto ed è più facile recuperare le energie. Dovremo tenere la concentrazione alta e sfruttare l'entusiasmo del momento".



Su Caldara: "E' strepitoso, si applica e cerca di migliorarsi sempre: sa di andare alla Juventus ma è molto attaccato e affezionato a questo ambiente. Non ha paura di affrontare le sue responsabilità e le sue debolezze. Prende iniziative dove prima era molto timido e delegava agli altri: un esempio".



Su Spinazzola: "Sono convinto che farà bene anche lui. Passando le settimane le cose si vedono in modo diverso, nel calcio non puoi giocare per te stesso, devi essere integrato con lo spogliatoio ed essere emotivamente coinvolto".