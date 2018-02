A Sky Sport, dopo la gara pareggiata contro il Crotone, parla l'allenatore dell'Atalanta,. Queste le sue parole: "Il gol di Mandragora poteva costarci la gara, siamo riusciti a raddrizzarla. Le condizioni del campo non sono state favorevoli, una gara atipica per la Serie A. Speravamo di giocare una partita più regolare, più praticabile e invece il campo ha pesantemente condizionato il nostro giro palla. Qualche contrattempo in vista di giovedì ce l'ha creato, ma siamo eccitati di giocare contro il Borussia Dortmund, ci auguriamo di fare una bella figura, anche se il pronostico non è a nostro favore, per noi sarà giocare meglio il ritorno in casa. Visto le condizioni, è un buon punto, tra l'altro non si è fatto male nessuno. Va bene così a sei giorni dalla sfida di Europa League.