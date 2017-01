L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha concesso un'intervista all'Eco di Bergamo, nella quale ha parlato anche di mercato e dell'imminente partenza di uno dei suoi uomini di riferimento, Gagliardini: "Sostituti? Siamo a gennaio, il rischio è che non ci sia neppure il tempo per lavorare su chi arriva… Io non chiedo niente, sono qui per realizzare un progetto che prevede la valorizzazione di ragazzi italiani e del vivaio. L’Atalanta in questo momento ha la forza ed il vantaggio di poter scegliere. Non è il tempo delle scelte obbligate, ma delle decisioni strategiche. Io alleno, preferisco gli italiani, mi piacciono i ragazzi del vivaio. Meglio ancora se bergamaschi".



Sul rischio di indebolirsi e rinunciare alla lotta per l'Europa League: "Non è logico porsi degli obiettivi oggi, con un mese di mercato davanti le cose cambiano rapidamente e questo vale per tutti. Io vorrei che il mercato terminasse domani per chiuderci dentro lo spogliatoio, guardarci in faccia e ripartire. Il progetto della famiglia Percassi è nel mio dna, sono persone serie e credibili, per come sono io questo è il valore fondamentale, quindi io mi fido del presidente: lui ha capito che l’Atalanta davanti ha ora una grande opportunità di crescita".