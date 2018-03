Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, commenta il 5-0 della sua squadra sul campo dell'Hellas Verona: "Ci giocheremo l'Europa noi, Fiorentina e Sampdoria". Su Ilicic: "E' sempre stato un giocatore importante, in più quest'anno ha trovato continuità. Lui ha la capacità di fare tanti gol, glielo dico sempre: ha lucidità, tecnica e tiro. In area è determinante".



Gasp analizza la partita: "Nel primo tempo mi sono arrabbiato abbastanza perché, tra i due gol, abbiamo sciupato troppo. I moduli? Ne usiamo due di norma e ci troviamo bene con entrambi, anche a partita in corso cambiamo spesso. Penso ci abbia fatto bene giocare tante gare decisive, in più competizioni, abbiamo alzato la qualità del gioco. Restiamo in partita anche contro le squadre importanti. Poi è chiaro che le caratteristiche dei giocatori vanno rispettate: al Genoa avevo Milito, e poi s'è visto anche cosa ha fatto all'Inter, ma anche Di Vaio e Borriello. Qui ho Petagna che fa più o meno lo stesso gioco dei miei soliti centravanti, ma è più rifinitore".