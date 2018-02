A Rai Sport, dopo la gara persa contro la Juventus, parla l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini: “Non c’era rigore, peccato. La Juventus è una grande squadra, è forte. L’abbiamo impegnata severamente, l’abbiamo messa in difficoltà. Questo non toglie nulla al valore della squadra. Ilicic? Non era facile contro la difesa della Juventus. Tutti hanno fatto una buona gara, ho fatto i complimenti ai ragazzi. Non si devono demoralizzare. Ci siamo avvicinati un po’ ai bianconeri. Palo di Gomez? Beh, sfortuna, cosa posso dire. Vuol dire che il Papu farà due mesi e mezzo strepitosi. Ora sotto con il campionato, dobbiamo recuperare le nostre energie per le ultime 13 gare”.