L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto a Premium Sport dopo il pareggio con la Juventus: "La gomitata di Lichtsteiner e il rigore dato alla Juventus? Dal campo ero molto vicino la gomitata l’ho vista. Credo che questa sera non siamo noi quelli graziati ma siamo soddisfatti di aver recuperato questa partita. Alcune situazioni sono molto difficili da interpretare, anche con la televisione. Se avesse dato il rosso a Lichtsteiner non sarebbe stato uno scandalo. Sul rigore se l’ha presa col braccio è rigore, se l’ha presa con la spalla non era rigore ma io dalla panchina non ho visto. L’arbitro è rimasto della sua idea, anche dopo aver visto le immagini, per qualcuno è rigore per altri no. Con la tecnologia si sono messe a posto molte cose, non tutte. Certo, non mi sembra che la Juve abbia subito dei danni questa sera: poteva restare in dieci e non poteva non avere il rigore a favore. Comunque io sono orgoglioso di questi ragazzi che hanno giocato con grande entusiasmo, recuperando due gol alla Juventus. Quattro gare recuperate da situazioni di svantaggio? Non abbiamo grandi segreti, lavoriamo e abbiamo un’identità di gioco precisa. Quest’anno abbiamo cambiato tanto ma il gruppo storico è rimasto e mi sta aiutando molto. Abbiamo grande spirito e grande entusiasmo che ci aiutano a recuperare le agre anche se mi piacerebbe andare in vantaggio qualche volta. E’ un bel momento per noi, stiamo giocando bene e stiamo facendo grandi risultati con squadre importanti. Abbiamo una buona classifica avendo già incontrato in queste prime sette giornate Juventus, Napoli e Roma. Ora la sosta ci servirà molto".