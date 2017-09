Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha commentato a Sky Sport il pareggio agguantato nel finale contro il Chievo: "Oggi erano determinati, volevano riscattarsi dall'ultima sconfitta. I ragazzi sono stati bravi, hanno cercato fino alla fine di vincere. Nel primo tempo eravamo più freschi, nella ripresa si è messa subito male, non era semplice rimontare. Tante partite ci possono togliere energie, ma l'importante è avere mentalità. Il risultato mi soddisfa perché era difficile rimediare la situazione, nell'arco dei novanta minuti meritavamo qualcosa di più noi. Il VAR ha azzeccato tutte le decisioni, dobbiamo abituarci. L'esultanza è la cosa più bella nel calcio, qualcosa si perde. Non è un problema fisico o atletico, il problema è recuperare le energie, l'ho provato anche su me stesso, figuriamoci sui giocatori. Dopo la sbornia di giovedì non eravamo concentratissimi, da ieri sera abbiamo trovato maggiore concentrazione".