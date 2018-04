Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Non sarà una partita decisiva, ma se vincessimo faremmo un grande passo avanti. È vero che arriviamo al match in vantaggio, ma questo non ci mette nelle condizioni di fare calcoli: dobbiamo giocarla per un solo risultato".



Gasp prosegue: "Speravamo di arrivare a questo incontro nella condizione di poter superare la Samp, invece siamo già davanti ed è un vantaggio, ma non dobbiamo accontentarci di questo perché vincendo abbiamo la possibilità di creare un distacco importante. Quella di Giampaolo è una squadra che ha una sua idea di gioco ben precisa dall'anno scorso e che ha dimostrato di avere un valore importante in questo campionato. La nostra intenzione è quella di ripetere la prestazione fatta con l'Udinese giocando con pazienza e ritmo. Stiamo attraversando un ottimo momento, dobbiamo mantenere concentrazione, attenzione e carica".