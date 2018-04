Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini parla in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro il Genoa, domani alle ore 15: "Non dobbiamo farci prendere dalla frenesia di giocare le partite tutte e subito, anche l'attesa e l'ansia servono. Stiamo vivendo un bel momento, ma poi ce ne sono altre tre - spiega Gasp - Vincendo domani ci metteremmo nella condizione di andare molto vicini all'obiettivo, ma non sarà comunque una partita decisiva".



EURODEA - "Rispetto all'anno scorso è un campionato diverso e non solo perché siamo reduci da un quarto posto: per l'Europa ce n'è uno in più a disposizione - spiega Gasperini, che domani affronta la sua vecchia squadra - Il Genoa ha dei valori e una rosa particolarmente numerosa, ha dato fastidio a tutti e da un certo momento del campionato in poi ha fatto tanti punti".



ILICIC'È - "Può anche giocare dall'inizio, è recuperato insieme a Palomino e Masiello. E martedì potrebbe tornare anche Spinazzola. Intorno a noi c'è un clima contagioso, una grande euforia. Bisogna essere bravi a mantenere la concentrazione e l'attenzione sul campo".