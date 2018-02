Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, in conferenze stampa a Zingonia, fa la conta degli indisponibili in vista dell’anticipo fuori casa di domani sera contro il Crotone: “Caldara e il Papu non ancora in forma. Meglio il Papu ma non benissimo tutti e due. Caldara ha una sciatalgia che gli impedisce di scattare, sono in via di guarigione, il Papu lo porto e Caldara lo lascio a casa. La settimana è stata regolare, non ci sono altri acciaccati, Ilicic è anche diventato papà e sta benissimo e finalmente avvertiamo il momento europeo dall’entusiasmo nostro e dei tifosi e vogliamo vivere al meglio questo momento con un pizzico di attesa.



TURNOVER- Domani non c’è turnover, giochiamo dopo sei giorni, nel caso faremo il punto dopo il Borussia, domani sarà un test importante per il momento del Crotone e per il nostro campionato. La squadra sta bene e per noi è una partita preparata in sei giorni. Ilicic e Masiello? Si vedrà partita per partita. Quest’anno il Crotone ha avuto meno problemi dell’anno scorso e adesso ha un buon morale, gioca e si propone, la partita di San Siro è stata molto propositiva e il Crotone ha anche un obiettivo preciso che è quello della salvezza. Quest’anno può raggiungerlo con meno timore dell’anno scorso. L’ambiente lo conosco bene e dà qualcosa in più alla squadra ma anche noi veniamo da due vittorie consecutive in campionato e vogliamo continuare questo periodo nel girone di andata. Anche noi abbiamo obiettivi da raggiungere. In Serie A non ci sono partite facili o scontate, vanno interpretate sul momento, con il Sassuolo si poteva andare sul 3-0, dobbiamo avere la nostra identità precisa e pensare a come produrre situazioni pericolose nell’arco dei 90’. Ogni vittoria per noi è stata molto sudata.



DOPPIO IMPEGNO- I giocatori sono sereni e questa tranquillità la trasmettono anche in campo ed è una caratteristica che la squadra riesce a proporre costantemente, per questo vogliamo affrontare una partita per volta. Il rischio che pensino già al Borussia c’è ma noi vogliamo fare di tutto per pensare a gara per gara perché è la via per tornare in Europa il campionato e noi abbiamo questo obiettivo. Io cerco sempre di mettere in campo la migliore squadra, se a volte c’è qualche variazione è dovuta a partite ravvicinate e non per tutti è possibili giocare così tante partite insieme. Sopra il Bologna sono tutte coinvolte per l'Europa, è dura".