L'allenatore dell'Atalanta, Gasperini ha dichiarato dopo il pareggio con la Juventus: "Mi sarebbe dispiaciuto perdere questa gara, il 2-2 è un risultato giusto e importante, arrivato a coronamento di una partita molto bella. Non potevamo tenere i ritmi del primo tempo per tutta la gara, nella ripresa c'è stata una grande reazione da parte della Juve e noi siamo andati un po' in difficoltà soprattutto sulle palle alte. Sono veramente contento, ora dobbiamo raccogliere i punti che ci mancano per andare in Europa in queste ultime quattro finali".