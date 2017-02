Gianpiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky dopo la vittoria sul Cagliari: "La salvezza è oramai in cassaforte, continuiamo a restare nei piani alti e continuiamo a sperare. Di certo avremo tante partite complicate, a maggior ragione del fatto che siamo nel girone di ritorno. Ci sono tante squadre agguerrite e vittorie come quella di oggi, contano parecchio. Stiamo vivendo una stagione che non capita molto spesso e quando ci sei dentro non può accontentarti o appagarti: vogliamo portare sino in fondo questa stagione magnifica".



SULL'EUROPA - "Questo è un gruppo molto maturo, chiaro che ci teniamo a mantenere questa classifica. Abbiamo tante partite in casa e speriamo di continuare a vincere".



SUI GIOVANI - "Il campo parla, le prestazioni dei ragazzi sono di alto livello, altrimenti sarebbe stato difficile essere così in alto. Ventura ha già detto che ne convocherà qualcuno dei mostri e quando faranno parte del giro, possono aspirare a restarci. Voglio fare i complimenti a Cristante, un ragazzo che era un pò sparito dalla circolazione: ho avuto subito un'ottima impressione di lui, il prossimo gioiello può essere lui".



SULLA ROMA - "Io alla Roma con Kessie? Fantacalcio, a febbraio si parla di allenatori e di giocatori che si muovono. Sono impegnato con l'Atalanta e concentrato per portare a fondo questa stagione fantastica."