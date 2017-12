Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita col Cagliari: "Se dovessimo riuscire a vincere la gara di domani, potremmo chiudere l'anno in modo molto soddisfacente anche in campionato. All'inizio non sapevamo quanto le gare di Europa League ci potessero condizionare: la squadra è cresciuta e ora sappiamo che possiamo giocare le nostre carte anche in campionato. Girare a 30 punti sarebbe un bel risultato e potrebbe darci la possibilità di ripeterci anche in campionato. Ma per girare a 30 punti, bisogna prima battere il Cagliari e non sarà facile perché è una squadra che ha dei valori. Queste sono partite insidiose, ma sono anche gare che se vinci fanno classifica".