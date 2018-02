L'allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato a Mediaset dopo il pareggio contro la Fiorentina: "Abbiamo fatto bene contro un’ottima Fiorentina. L’inizio stato difficile anche per merito degli avversari, poi siamo cresciuti e abbiamo fatto bene anche oggi. E’ un punto che fa classifica. Sono contento per il gol e per lui perché i gol danno morale. Non segnava da un po’ ma ha sempre fatto ottime prestazioni e se gioca così va bene. Anche a Petagna ho augurato di trovare una fidanzata come ha fatto Gattuso con Cutrone? Mi sa che ne ha troppe di fidanzate. A parte gli scherzi è un ragazzo serio e professionale. Ha avuto un momento di difficoltà perchè ci si aspettava tanti gol da lui ma è molto giovane e se gioca con questo spirito a noi va benissimo. Sarri ha detto che l’Europa League è stancante? Per noi l’Europa League è una manifestazione importantissima da onorare nel modo migliore. Siamo in lotta in tutte le competizioni e le stiamo affrontando con le nostre armi e il nostro entusiasmo. E’ chiaro che anche noi oggi abbiamo cambiato sei elementi ma fino a che le energie le abbiamo le spendiamo tutte. Qui sto vivendo un momento di grande soddisfazione, per tutta la città. C’è un clima fantastico intorno a noi e questo ci dà ancora più energia e ci fa vivere tutto nel migliore dei modi. Siamo cresciuti, siamo andati molto in alto, sarà difficile eliminare Dortmund e Juventus dalle coppe ma noi ci crediamo molto. E’ un bellissimo momento da vivere. A Torino contro la Juve che non avrà Higuain e Bernardeschi? Il valore della Juve si è visto nel derby di oggi dove ha vinto con tante assenze. Ma per il momento noi abbiamo da sfidare il Borussia Dortmund, giovedì mezza città si sposterà a Reggio Emilia”