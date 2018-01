Gianpiero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, è carico alla vigilia del match contro il Napoli: “Siamo rientrati tutti bene, a posto, allenati con buono spirito e adesso si riparte dopo una pausa piacevole arrivata dopo la vittoria di Roma. Adesso abbiamo tutti la testa a domani e ai Quattro mesi prossimi decisivi. Quest’anno abbiamo fatto questa pausa lunga e meritata, un premio che ci serviva per staccare dagli impegni ma abbiamo bisogno di ripartire, sono tutti impegni importanti ma arriveremo tra quindici giorni nel clou. Io non credo che il Napoli primo in classifica, sia preoccupato: è una squadra importante e noi non dobbiamo farci condizionare da questi discorsi, loro puntano sul campionato e dovremo essere al meglio, per noi il campionato è fondamentale, potremmo giocare per il sesto e settimo posto.



RITORNO- Dovremo fare il girone di ritorno meglio di quello dell’andata, c’è tanta concorrenza. Dovremo inquadrare il Napoli per quello che per me è domani, il campionato è fondamentale, dobbiamo essere molto forti in casa e continuare a essere competitivi, non possiamo sbagliare. Per ora abbiamo giocato bene con il Napoli? Domani è un’altra partita, dobbiamo concentrarci, le squadre si conoscono ma ogni partita va da sé, dobbiamo mettere l’attenzione solo sulla gara di domani. In casa ci giocheremo molto del girone di ritorno e delle nostre possibilità di classifica. Sinceramente, a parte de Roon squalificato, la cui assenza pesa, non ho nessun dubbio nella formazione. Ho tante alternative ma non vi dico su quale punto. Quando giocheremo con continuità potremo contare su tanti giocatori ormai inseriti e che hanno preso fiducia. Cornelius può crescere ancora tanto, mette in campo prestazioni di valore.



PETAGNA- Petagna è l’unico un po’ in difficoltà, si è visto l’ultima volta a Roma, ma noi abbiamo altre soluzioni come Ilicic e Cornelius. Abbiamo messo in difficoltà anche altre squadre, non solo il Napoli, dovremo interpretarla bene. Sono il Mozart del calcio? I complimenti li condivido con i giocatori, non è mai merito di una persona sola, ciò che è difficile è riconfermarsi per tante settimane e ora è come al circo: è sempre più difficile. Ma ci arriviamo con entusiasmo e le prendiamo come opportunità.



NAPOLI- Se domani vinciamo l’autostima crescerà tantissimo. Quando tu vinci gli altri si preparano per batterti, le nostre vittorie hanno creato entusiasmo ma noi dobbiamo avere la maturità e la concentrazione che abbiamo sempre, riusciamo sempre a stare con i piedi per terra. Sono fiducioso e tranquillo. Napoli e Atalanta due squadre belle da vedere? Napoli è una squadra che vedo sempre con piacere, spero che sia così anche per l’Atalanta ma nel campionato italiano si vedono sempre molte buone partite. Mercato? A Kurtic auguro le migliori fortune alla Spal, ha dato sempre tutto con noi. Dove vedrò domani la partita? La vedrò sotto il Var.