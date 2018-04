Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla a Sky Sport dopo il pareggio con l'Atalanta: "Fare risultato a Ferrara è difficile per tutti di questi tempi. Noi abbiamo iniziato bene la partita e abbiamo avuto le occasioni per realizzare anche qualche gol, ma non ci siamo riusciti poi la SPAL ha fatto la sua partita e noi siamo andati sotto, c’è stata una buona reazione e alla fine siamo riusciti a raggiungere il pareggio su rigore, ma è un risultato che ci sta tutto, questo è un punto da non sottovalutare".



SULL'EUROPA LEAGUE - "Il campionato è ancora lungo, mancano ancora sette partite e siamo ancora molto vicini alle altre contendenti per l’Europa League. L’Europa è un obiettivo che abbiamo trovato strada facendo perché, all’inizio, i nostri obiettivi erano diversi, ma adesso siamo lì e ce la giochiamo valutando partita dopo partita. Ci proveremo fino alla fine. Ora avremo una settimana molto ricca da preparare bene. Affronteremo prima l’Inter, poi il Torino e il Benevento e credo che se riusciremo a fare un filotto positivo alla fine della stagione potrebbe risultare decisivo per noi, ci prepariamo a fare il massimo nelle prossime giornate".