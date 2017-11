Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro l'Apollon Limassol: "È un punto che ci permette di qualificarci ugualmente, al di là dell'episodio finale. Queste cose ti insegnano, questa partita non era semplice, il clima è diventato incandescente. Ci siamo difesi bene, ci è mancata un po' di lucidità. Sono soddisfatto della prestazione. A un certo punto è uscito Ilicic, Corneluis mancava. Ci mancavano diversi uomini, Petagna ha fatto una buona gara, chi ha giocato ha fatto bene. Stasera avremmo potuto vincere, i conti per me sono chiusi lo stesso, ma non abbiamo interpretato male la gara".