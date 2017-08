Al termine di Atalanta-Roma Gian Piero Gasperini, tecnico dei bergamaschi, ha parlato a Sky Sport: "Una sconfitta che brucia molto, sono soddisfatto per la prestazione. Il risultato ci penalizza. Abbiamo fatto una buona gara, ha fatto più fatica la Roma ad arrivare in porta, loro sono stati molto bravi ad approfittare sul calcio piazzato peccato che avevamo provato di non saltare in barriera. Per il resto, quello che conta di più, noi siamo andati molto vicini. Ci sono state tante opportunità sfumate, anche nel primo tempo. Ho visto Kurtic arrivare al tiro, ci siamo arrivati e ci attacchiamo a questa magra consolazione. Spinazzola? Non so come finirà, io devo pensare alla squadra. Questa è una situazione penalizzante perchè contavamo sulla sua presenza e lui si è messo in una situazione più difficile e diventa come un vicolo cieco. Doveva essere risolta in un altro modo".