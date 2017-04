L'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha parlato alla vigilia della sfida col Sassuolo: "Grassi o Cristante per Kessie? Non ve lo dico! La partita sarà per noi importante, tutte le prossime gare avranno un'importanza rilevante. Il turno scorso è stato positivo sia per il nostro risultato che per quello delle altre. Vincere domani vuol dire affrontare la Roma con un certo margine di vantaggio su quelle dietro. Petagna è triste per la mancanza di gol? Non possiamo in questo momento valutare le questioni personali, ci sta dando un grande contributo, le situazioni individuali ora non sono importanti. D'Alessandro è fuori per il mal di schiena, Kurtic ha recuperato, ma lo valuto meglio oggi, non è al 100 %. Bastoni non ci sarà".



PAPU DANCE SUL CUBO - "Mentalmente siamo solidi: abbiamo perso male a Milano e vinto largamente a Genova ma rimaniamo sempre lucidi. Il Sassuolo ha avuto problemi e non è riuscito a ripetere un campionato bello, ma i punti che ha sono meno del valore della squadra. Noi dobbiamo fare un pezzo alla volta e quella di domani è una partita importantissima. Nel finale di campionato le trappole sono ogni domenica, per tutti è più difficile. Noi abbiamo avuto grande continuità di risultati. Il Sassuolo gioca libero da particolari traguardi e questo è sia un vantaggio che uno svantaggio perché noi siamo più determinati. Nel girone di andata contro il Sassuolo era un momento magico, ma ora abbiamo più consapevolezza della nostra qualità, sono cresciuti tutti in sicurezza dei loro mezzi e ora abbiamo più fiducia. Se andiamo in Europa? Ballo la Papu Dance sul cubo!".