Grande vittoria per l'Atalanta all'esordio in Europa League. Dopo il 3-0 dei nerazzurri all'Everton, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: "Questa è una serata bellissima, una serata fantastica, la cosa che ci rende più felici è vedere la gente di Bergamo contenta per questa vittoria. Devo fare i complimenti ai miei ragazzi per l'atteggiamento, abbiamo giocato con qualità e serenità. Petagna? Quando gioca così fa la differenza, può sempre rappresentare un valore in più. Abbiamo fatto una buona preparazione e fatto molte partite prima di ora, la nostra è una squadra che fa tanto movimento e che prende nota anche dal campionato scorso. Temevo l'Everton per la fisicità, ma oggi è andata davvero bene. Campionato e coppa? Lo sappiamo, da due giorni siamo a Reggio e l'abbiamo vissuta con grande attesa, ovvio che c'è stanchezza, giocare di lunedì sarebbe meglio, ma abbiamo una rosa ampia e voglio creare una squadra che possa giocare con più giocatori. Lione? Prima c'è il Chievo".