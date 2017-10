L'Atalanta cade sul campo dell'Udinese. Al termine della sfida della Dacia Arena, Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport: "Una sconfitta che è la sintesi del nostro momento, non particolarmente favorevole anche a causa di qualche nostra disattenzione. Così stiamo rimpiangendo ogni volta il risultato. Fisicamente stiamo bene, sicuramente pesano di più le energie nervose che disperdiamo. Non giochiamo in campionato con la stessa energia come l'anno passato. Ci facciamo rimontare con troppa facilità, a differenza dell'Europa League. Oggi come con la Sampdoria? Vero, ma potremmo fare meglio. In certe partite, non riusciamo ad avere la continuità di risultati. Sembra quasi che non crediamo di poter essere protagonisti in questo campionato. Perdere come fatto oggi ci costringe a fare mea culpa".