Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport al termine della partita persa dai suoi contro la Sampdoria.



SULLA PARTITA - "Abbiamo fatto una buona gara, non eravamo lucidi con tutti i giocatori, abbiamo avuto anche buone possibilità per segnare. Nei due gol subiti c'è molto demerito nostro. Peccato, dispiace tanto. Tanti errori, anche tecnici, che di solito non facciamo. Abbiamo sbagliato diverse opportunità per segnare. C'erano le condizioni per fare meglio".



RIPARTIRE SUBITO - "Ci sono tre squadre, adesso, a pari punti. C'è tempo per fare bene da qui alla fine del campionato, troveremo modo per ripartire subito. Giocare tre partite in una settimana non è facile, però da certi punti di vista è meglio, perché così lavoreremo subito per fare meglio. Pensavamo che le vittorie ci servissero per fare meglio. Abbiamo ricevuto tanti complimenti, adesso è giusto ricevere qualche critica".