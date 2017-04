Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, parla dopo la vittoria contro il Bologna che lancia i nerazzurri al quarto posto in classifica: "Tre punti importanti, la partita non è stata facile. Questa vittoria ci mette sulla strada giusta per affrontare le prossime gare. Col Milan sarà fondamentale a questo punto, è molto probabile che lo sia. Bisogna vedere quali saranno i risultati, ma sarà comunque una partita determinante per il nostro cammino. I nostri cali nei 90’? In settimana dobbiamo analizzare le cause, qualcosa oggi non ha funzionato perché c’erano le condizioni per non soffrire così tanto. È stato anche merito del Bologna che ha giocato un’ottima gara. In alcuni momenti non ci siamo capiti bene, non era comunque facile per noi. Abbiamo perso anche Kessie, ma abbiamo raccolto delle indicazioni per le prossime gare. Siamo in tanti attorno alla palla, ma abbiamo subito i loro scambi. La partita di oggi è stata emozionante, questi tre punti sono di grandissima soddisfazione e sono molto pesanti. Ora abbiamo cinque giorni per preparare al meglio la sfida contro la Juventus, meglio di quanto fatto oggi. Affrontiamo una grande squadra e dovremo tirar fuori una grande partita".