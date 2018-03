Pierluigi Gollini, portiere dell'Atalanta, parla al sito ufficiale del club orobico in vista della gara con l'Hellas Verona: " Siamo molto determinati e nonostante la sconfitta di Torino, il morale è buono. Affrontare il Verona sul suo campo è sempre difficile per chiunque. Lo stadio è molto caldo, hanno un tifo che li spinge molto, per cui sappiamo che non sarà una partita per niente facile. Ma l'Atalanta quest'anno ha già giocato in grandi palcoscenici anche in Europa facendo delle belle partite e sicuramente andremo anche a Verona per ottenere il massimo"