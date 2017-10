Al termine della sfida tra Atalanta e Apollon Limassol, vinta 3-1 dai bergamaschi, Papu Gomez ha parlato a Sky Sport: "Il piede mi fa male, mi fa molto male. In campo non ero io, ho giocato soprattutto con il sinistro, non riuscivo a calciare. Mi faceva molto male il dito, ma sono riuscito comunque a giocare 80 minuti .Con il Bologna starò fuori? Non lo so, non lo so. Vediamo come andrà avanti nei prossimi due giorni, ma sarà dura".