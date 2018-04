Alejandro Gomez ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Benevento-Atalanta (0-3).



Questo gol meraviglioso è stato il primo del tuo 2018.

Sì, è stato molto bello, comunque la cosa più importante è il gruppo, era importante vincere oggi in questo campo dove in molti hanno faticato.



Gli applausi dei tifosi avversari sono un bel riconoscimento per te.

Non sapevo fossero per me, ero in imbarazzo. La gente sia qua sia a Napoli mi tratta sempre molto bene.



Pensi che Sampaoli possa vedere questo gol e pensare di portarti ai Mondiali?

Magari, sarebbe bello. Ho sempre detto che nel mio ruolo ci sono i migliori al mondo, però fino al momento delle decisioni finali io avrò speranza, non si sa mai.