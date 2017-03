Il Papu Gomez ha parlato a Sky in vista di Inter-Atalanta. Ecco le parole del calciatore della squadra bergamasca: "Sarà una gara tosta, come tutte in Serie A. Ovviamente per me non è uno scontro diretto, mancano ancora tante gare alla fine e ci sono tanti punti in palio. È importante non perdere, così da restare sopra i nerazzurri in classifica. Se mi aspettavo di essere davanti? Non me l'aspettavo a inizio stagione, il primo obiettivo era la salvezza. Ma oggi tocca a noi fare la storia di questa Atalanta, siamo contenti e speriamo di fare bene. Gagliardini? Lo saluterò come faccio con tutti gli ex compagni. È un bravo ragazzo, lui vuole vincere per l'Iter come io voglio vincere per l'Atalanta”.