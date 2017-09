Il suo gol vale il pareggio dell'Atalanta a Lione, Alejandro Gomez a Sky Sport commenta soddisfatto: "A Lione ora sanno chi sono? Sicuramente era importante per me, perché sono un giocatore che ancora non ha avuto tante esperienze in Europa, quindi, ci sta che qualcuno non mi conosca, ma da oggi in poi qualcuno mi conoscerà meglio. Pareggio che sa di vittoria? Si, perché la squadra ha sofferto tantissimo, ha saputo tenere bene il campo, ha difeso molto bene. Ovviamente, abbiamo sofferto, perché il Lione è una squadra esperta e molto forte, ma questa squadra vuole continuare a fare la storia. Qualificazione possibile? Si, l’idea è di essere competitivi in ogni stadio e il nostro obiettivo è quello di passare il girone. Mancano ancora quattro partite, sono fondamentali, ma penso che con questi quattro punti siamo ben messi in classifica. Come si fa a pensare subito alla Juventus? er fortuna è la Juve, perché non c’è molto da motivare per questa partita. Adesso dobbiamo subito cancellare la partita di stasera, vedremo in cosa migliorare e da sabato in poi cercheremo di pensare alla Juve, cercare di fare bene, perché è una partita molto tosta e dobbiamo fare punti anche in campionato".