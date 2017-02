Alejandro "El Papu" Gomez, esterno dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo il successo ottenuto in casa del Napoli: "Ci credevamo, non dico una bugia. Sapevamo come colpire questa squadra. Hanno tanti campioni, ma noi siamo venuti qua per vincere. La Champions? È folle pensarci, siamo vicini ma Juventus, Roma e Napoli sono più forti. Noi possiamo giocarcela con Milan, Inter, Lazio e Fiorentina. Caldara una grande partita? Sì, ma abbiamo altri giovani come Conti, Spinazzola e Petagna che hanno fatto benissimo".