L'esterno dell'Atalanta Robin Gosens ha parlato al sito ufficiale della società nerazzurra: "Ho cercato di imparare il più possibile anche guardando Spinazzola. Quando sono venuto sapevo che davanti avrei trovato un grande giocatore come lui, un nazionale. Il mister mi aveva detto di guardare il lavoro che faceva lui e di farmi trovare pronto quando sarebbe toccato a me. Penso di aver imparato molto da Spinazzola anche in allenamento. Il mio modello? Alaba è sempre stato il mio preferito. Perché può fare tutto, non solo l'esterno. Può giocare a centrocampo, in attacco... ovunque lo metti ha un altissimo rendimento. Avevo preso anche la sua maglia. Il gol a Liverpool? A Goodison Park contro l'Everton. Per me già solo il fatto di poter giocare in Europa è qualcosa di bellissimo, riuscire anche a fare un gol a una squadra così importante, è stata una grandissima soddisfazione. Poi anche a Liverpool c'erano tantissimi tifosi bergamaschi. E' stato bellissimo".