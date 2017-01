Il vice-allenatore dell'Atalanta, Tullio Gritti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport per commentare la vittoria dell'Atalanta sulla Sampdoria arrivata nonostante la squalifica di di Gian Piero Gasperini: "Adesso siamo in una bellissima posizione, dobbiamo fare altre sette otto partite così. Se tra sette o otto partite saremo qui proveremo a fare la volata e giocarci qualcosa di importante anche noi".



"Melegoni e Bastoni? I due esordienti hanno offerto una grandissima prestazione entrambi. Melegoni è uscito alla fine del primo tempo non per demerito, Bastoni si è superato. Questi ragazzi si stanno allenando già con noi, hanno fatto una grande partita pur essendo sotto gli occhi di tutti perchè esordienti e giovani. Ma voglio dire che tutti i giocatori hanno fatto bene, hanno giocato per la squadra, son tutti giocatori intelligenti, giovani e non più giovani".



"Il mercato e Kessie? Adesso è un mese che ci manca, è un giocatore importante come altri giocatori dell’Atalanta, se poi lui possa arrivare in determinate squadre questo lo decide il mercato. Ma guardate che l’Atalanta è quinta-sesta in classifica perchè ha tantissimi giocatori forti non solo i vari Gagliardini e Kessie, proprio tutti bravi e tutti competitivi".