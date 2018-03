Il centrocampista dell'Atalanta Nicolas Haas ha rilasciato al sito ufficiale del club bergamasco un commento sulla gara persa dalla squadra di Gasperini all'Allianz Stadium. "Penso che abbiamo fatto una buona prestazione, anche in fase difensiva - le sue parole - ma non siamo riusciti a trovare soluzioni in attacco e su questo dobbiamo migliorare. La Juventus? Loro sono forti, anche fisicamente ma sono in forma anche mentalmente, sanno cosa vogliono e per noi è stata una gara dura, non abbiamo espresso il nostro gioco come abbiamo fatto altre volte. Dobbiamo imparare da questa partita, poi vediamo cosa succede: noi vogliamo vincere anche a Verona".