Sorpresa della scorsa stagione in Serie A, l'Atalanta dovrà puntare sullo stesso effetto nel suo ritorno in Europa. La squadra di Gasperini, infatti, partendo dalla terza fascia, ha pescato due delle squadre più pericolose dei piani superiori: Lione ed Everton. I francesi, che hanno perso Lacazette e Tolisso, sanno che la finale si giocherà in casa e faranno di tutto per arrivarci; gli inglesi hanno sì salutato Lukaku, ma hanno riabbracciato la leggenda Rooney. A chiudere il Gruppo E c'è l'Apollon Limassol, che arriva dalle qualificazioni.



LIONE



La formazione tipo: 4-2-3-1 Lopes; Tete, Marcelo, Morel, Marçal; Darder, Tousart; Traoré, Fekir, Depay; Mariano.



La stella: Memphis Depay. Senza più Gonalons, Tolisso e Lacazette, la stella diventa l'olandese, che dopo la fallimentare esperienza in Premier con lo United, è tornato a mostrare le sue qualità in quel di Lione.



Il cammino: In campionato ha vinto 2 delle prime 3 gare, pareggiando contro il Bordeaux nell'ultimo turno. Sa che la finale si giocherà in casa, quindi avrà una motivazione in più a spingerla nel cammino europeo.





EVERTON



La formazione tipo: 4-4-2 Pickford; Martina, Williams, Keane, Baines; Lookman, Besic, Schneiderlin, Sigurdsson; Rooney, Calvert Lewin.



La stella: Wayne Rooney. Il numero 10 inglese, miglior marcatore della storia del Manchester United, fresco di 200 gol in Premier, è tornato a casa. A 31 anni può ancora dire la sua in Europa, dove sa come si vince.



Il cammino: ​In Europa ha eliminato il Ruzomberok nel terzo turno preliminare con un doppio uno a zero, avendo poi la meglio nel playoff con l'Hajduk Spalato (2-0 all'andata, 1-1 al ritorno).





APOLLON LIMASSOL



La formazione tipo: 4-2-3-1 Vale; Joao Pedro, Yuste, Roberge, Jander; Kyrlakou, Sachetti; Jakolls, Alex da Silva, Maglica; Schembri.



La stella: André Schembri. Attaccante maltese, 31 anni di proprietà del Boavista, ha realizzato 4 gol nelle 6 gare di qualificazione, lo scorso anno ha realizzato 3 gol in Liga NOS.



Il cammino: Partiti dal secondo turno hanno eliminato lo Zaria Balti (3-0 in casa e 2-1 in trasferta), hanno perso l'andata contro l'Aberdeen per 2-1, ribaltando il risultato nella gara casalinga; infine, al playoff, hanno avuto la meglio sul Midtjilland, con un 3-2 in casa e un 1-1 in trasferta.