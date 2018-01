Ai microfoni di Premium Sport prima del match di campionato contro il Napoli, il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino ha parlato dell'imminente gara, senza escludere un chiarimento su una voce di mercato riguardante uno dei suoi giocatori più importanti: “Sarri e Gasperini sono due allenatori che affrontano queste gare con il piglio giusto, con due filosofie differenti ma con la volontà di dare spettacolo e di vincere a tutti i costi. Gasperini è imprenscindibile nel nostro progetto, è uno spettacolo vederlo lavorare ed è felicissimo a Bergamo.

Mercato? Siamo una grossa delusione perché non si muove nessuno. Chi è andato via è perché è andato a giocare, ringraziamo Kurtic che è stato sempre disponibile. Per il resto non si muove nessuno. Dal Liverpool non ci è arrivata nessuna richiesta per Gomez, lui è felicissimo di stare a Bergamo quindi credo sia un matrimonio che proseguirà per molto tempo. Giaccherini? È un ottimo giocatore, ma la nostra rosa è completa. Non si muove nessuno, se non qualche ragazzo che va a farsi le ossa in serie B”.