Prima della sfida tra Atalanta e Napoli ha parlato il direttore generale dei nerazzurri Umberto Marino. Queste le sue parole a Premium Sport: “Gasperini sarà blindato? Per il nostro progetto il mister è imprescindibile. E’ uno spettacolo vederlo lavorare e vedere i risultati che porta. Noi siamo contentissimi di averlo e lui è molto felice qui a Bergamo. Gli occhi delle big sui nostri talenti? Siamo una grossa delusione per questo mercato perché non si muove nessuno a parte qualche ragazzo che è andato a giocare e Kurtic che ringraziamo per la professionalità. Qualche ragazzo è andato in Serie B per giocare ma per il resto è tutto fermo. Il Liverpool potrebbe fare un’offerta irrinunciabile per Gomez? Premesso che non c’è nulla col Liverpool ma a noi fa solo piacere se i nostri giocatori sono seguiti. Non c’è niente ma comunque il Papu e la sua famiglia sono molto felici a Bergamo e quindi credo che sarà un matrimonio che durerà ancora per molto tempo, mi auguro. Interesse per Giaccherini? No, sono le solite voci. E’ un ottimo giocatore ma la nostra rosa è completa”.