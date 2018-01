Il direttore generale dell'Atalanta Umberto Marino, prima della gara di Coppa Italia contro la Juventus ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ci siamo vicini però c'è ancora tanto da fare. Questa semifinale rappresenta un'occasione per entrare nuovamente nella storia. Giochiamo contro una squadra forte che nelle gare importanti non sbaglia mai, noi cercheremo di metterli in difficoltà con il nostro spirito. Non possiamo sbagliare nulla perchè contro questi campioni non puoi lasciare nulla di intentato: per essere definitivamente grandi, dobbiamo continuare questo graduale percorso di crescita grazie alla spinta del nostro allenatore e alla forza della nostra proprietà. C'è tutto per far bene, il percorso è quello giusto. Dobbiamo continuare su questa filosofia senza dimenticare che il nostro obiettivo è valorizzare i giovani".