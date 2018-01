Umberto Marino, direttore generale dell'Atalanta, parla a RMC Sport: "Il mercato? Lo avevamo detto che non avremmo fatto molto sul mercato. È uscito Kurtic per una sua precisa richiesta: lo ringraziamo perché ha dato tutto per noi. Vido è andato a giocare in B per farsi le ossa, non sono previsti altri movimenti. Abbiamo diversi impegni, è importante mantenere una rosa competitiva. La sfida con il Borussia Dortmund? È un avversario davvero tosto, giocheremo in uno degli stadi più belli d'Europa. I nostri ragazzi sanno cosa vuol dire giocare in grandi stadi, sarà uno stimolo in più per noi. Sarà davvero bello giocare contro il Borussia nel loro stadio. Costruire un ciclo a lunghissima scadenza con Gasperini? È nei nostri pensieri ed in quelli del nostro allenatore. Lavora per la crescita di questa squadra, c'è grande feeling con la società. Poter lavorare serenamente è un punto di forza dell'Atalanta, Gasperini sta benissimo a Bergamo ed all'Atalanta: mi auguro che questo matrimonio possa andare avanti ancora a lungo"