. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, è stato: in queste ore contatto diretto con la famiglia Percassi per formalizzare tutto e completare l'intesa, ma Gomez rinnoverà con un pluriennale da record per l'Atalanta, circa 2 milioni all'anno. Nessuno ha mai guadagnato così tanto a Bergamo, il Papu verrà blindato.- Sia dal Milan che dalla Lazio sono arrivati sondaggi concreti, all'estero più club hanno approfondito il discorso. Ma l'Atalanta ha resistito, Gomez a meno di colpi di scena prolungherà e rimane a Bergamo. Per il patto Europa, un'occasione unica.