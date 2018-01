Luca Percassi, figlio del presidente dell'Atalanta, ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "La Juventus è un modello, siamo in ottimi rapporti e abbiamo un dialogo stretto. Orsolini resta qui, è un talento. Spinazzola è arrivato come giocatore della Juve e tornerà come giocatore da Juve. Caldara è il futuro della Nazionale. Dobbiamo essere sempre pronti a cambiare protagonisti, Gasperini è il fulcro. A Napoli lo vogliono ct della Nazionale entro 10 giorni? Simpatici...".