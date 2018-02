Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, parla a la Gazzetta dello Sport in vista della sfida con il Borussia Dortmund: "Doppietta anche domani? Magari, ma va bene anche passare con un gol del portiere al 90'. L'importante è vincere, l'ambiente a Reggio Emilia sarà caldo come quello di Bergamo: non abbiamo nulla da invidiare ai tifosi del Borussia".



SULLA SCELTA NERAZZURRA - "Sto benissimo qui, non mi aspettavo di trovare una società così organizzata. L'Atalanta è il club migliore per far crescere i giovani. La Fiorentina aveva deciso di cambiare: ho trascorso quattro anni bellissimi a Firenze, ma adesso sono felice. Un ambiente unico in Italia".