Atalanta in Champions: fino a poche settimana fa era un'utopia impensabile; oggi, con i ragazzi di Gasperini a tre punti dal terzo posto, è una prospettiva possibile. Quanto? Un parametro affidabile viene dai quotisti Snai, che hanno messo in lavagna proprio la scommessa “Atalanta sul podio”, ovvero in Champions League. L'impresa vale 9 volte la scommessa, una quota allettante, considerato un calendario tutto sommato benevolo: i nerazzurri giocheranno otto partite su dodici con squadre che non hanno più grandi obiettivi o comunque notevolmente inferiori sul piano tecnico.