Atalanta-Juventus (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Rai 1) è l'andata della semifinale di Coppa Italia. Gasperini deve fare a meno di Spinazzola ed è orientato a giocare senza un vero centravanti di ruolo, con Petagna e Cornelius entrambi in panchina. Dall'altra parte torna Buffon. Senza gli infortunati Cuadrado e Dybala, Allegri lancia Bernardeschi titolare. L'Atalanta è imbattuta in casa contro la Juve in Coppa Italia: cinque pareggi seguiti da tre vittorie consecutive.



PROBABILI FORMAZIONI

Coppa Italia - Andata semifinale

Atalanta-Juventus (ore 20.45 in diretta tv su Rai 1)

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Cristante; Ilicic, Gomez. All. Gasperini.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi, Higuain, Mandzukic. All. Allegri.

Arbitro: Valeri.