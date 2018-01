Atalanta-Juventus 0-1



Berisha 6: nessuno dei compagni riesce a fermare il Pipita e lui non può nulla per evitare il gol. Pericolosissima la parata a tu per tu con Higuain al 37’pt. Rischia troppo. Al 20’ della ripresa si rifà parando sicuro un tiro in porta di Matuidi.



Toloi 5,5: non riesce a evitare che la palla di Higuain finisca in rete, non riesce a contenere l’invasione in area di Mandzukic. Al 36’ pt inizia ad innervosirsi e a commettere falli che regalano punizioni pericolose. Unica nota positiva il salvataggio al 39’ dall’assalto bianconero.



Palomino 5: una sua indecisione sugli sviluppi della rete, permette a Higuain di presentarsi in area di rigore e trafiggere Berisha già al 3’, poi prende le misure e si fa perdonare in un altro paio di occasioni, ma al 16’ scivola in area e serve pericolosamente Matuidi davanti alla porta.



Masiello 5,5: non riesce a deviare in corner la palla gol di Gonzalo Higuain al 3’pt. Troppo disorientato nei ripetuti assalti torinesi. Si fa ammonire.



Hateboer 6,5: sfata il raddoppio di Khedira e continua a rendersi utile in difesa mandando in corner le sfere insidiose di Mandzukic. Presente anche sulla fascia destra, spinge la squadra al pari ma è spesso fermato da Mandzukic. Nella ripresa si confonde e spazza via una possibile palla gol dei suoi nella traiettoria verso Buffon.



de Roon 5: decisivo già al primo assalto juventino, a pochi secondi dal fischio d’inizio, quando manda fuori una sfera pericolosissima; si rende protagonista anche nell’occasione del gol che spinge Higuain al vantaggio. Quando prende palla in area piccola lo stadio gli urla di tirare, ma lui non si fida.



Freuler 5,5: tenta senza riuscirci di pressare Higuain, che con lui davanti passa sempre. Buoni i suoi corner a cercare la testa dei compagni.



Castagne 5,5: invano fa notare ai suoi in difesa quanto Pjanic sia libero di fare quel che vuole in area piccola e non riesce a marcarlo. Nella ripresa blocca le ripartenze. Patatrac al 20’ della ripresa quando perde palla in area piccola, per fortuna senza occasioni, ma fatica troppo negli inserimenti sulla sinistra.



Cristante 5,5: sbaglia i passaggi nelle ripartenze, fatica negli inserimenti in profondità, non tira verso la porta. Pressato nella ripresa da Pjanic, non riesce a far girare palla e il mister lo toglie.



Dal 31’ st Barrow 6: esordio in un match caldo per il talento della primavera nerazzurra che si fa subito conoscere dal reparto difensivo ospite. Ci prova fino alla fine. Bene.



Gomez 5: prova un tiro da fuori per pareggiare subito i conti ma forse con la nebbia non vede bene la porta e la riconferma è il rigore sbagliato al 25’, parato facilmente dal quarantenne Buffon. Al 1’ tenta un tiro dalla sinistra, troppo debole e telefonato, poi mira meglio lo specchio ma non basta.

Dal 36’ st Petagna sv



Cornelius 5,5: protagonista nella prima azione verso la porta all’8’pt, cerca spesso l’intesa con Hateboer. Tenta i tiri in area ma non ha fortuna. Non ha il tempo di giocare nemmeno un secondo del secondo tempo, Gasp lo rimpiazza con lo sloveno.



Dal 1’ st Ilicic 6,5: il suo spiovente in avanti al 6’ è poca cosa ma almeno ci prova subito, dando lo stimolo che serve alla squadra. Pressa Benatia e Buffon per tentare il tutto e per tutto nell’area piccola. Il più pericoloso.



Gasperini 5,5: fuori Ilicic dai titolari, i suoi sono subito disorientati davanti agli attacchi della Juve. E dire che il giallo si vede bene tra la nebbia…Il Var accontenta le sue lamentele ma il suo pupillo Papu appena rientrato non si era preparato per i rigori. Lo stadio urla ai suoi di tirare in area, ma la timidezza li blocca. Nella ripresa mette subito Ilicic al posto della punta. Ricordando l’impresa dello scorso anno di Latte Lath, butta nella mischia Barrow, poi Petagna. Perché non prima?



JUVENTUS

BUFFON 7.5: dove eravamo rimasti? Torna in campo dopo 60 giorni, lo fa parando un rigore per cominciare. Chiudendo a doppia mandata la porta per il resto della partita.

DE SCIGLIO 6: conferma importante, Allegri schiera la Juve migliore e lui c'è.

BENATIA 6: dietro Allegri cambia e ricambia, lui ormai è sempre presente. Il fallo di mano che porta via Var al rigore, appare involontario. Meno preciso e dominante rispetto all'ultimo periodo, ma in un modo o nell'altro essenziale (82' BARZAGLI ng)

CHIELLINI 6.5: sovrasta tutti, lui e Benatia costringono Gasperini a cambiare i piani tra un tempo e l'altro togliendo una torre che non la vede mai come Cornelius.

ALEX SANDRO 6: in avvio subisce la pressione di Hateboer, poi registra tutto provando ad entrare in partita.

KHEDIRA 6.5: a Verona con ritmi bassi ha fatto la differenza, con l'Atalanta non si fa spaventare dalla corsa degli avversari.

PJANIC 5.5: se la nebbia avvolge tutto, lui comunque si fa sentire pur senza illuminare la manovra come al solito (90' BENTANCUR ng).

MATUIDI 6: un turno di stop basta e avanza, moto perpetuo, finisce per pagare qualcosa negli ultimi sedici metri.

DOUGLAS COSTA 5.5: determinante contro Genoa e Chievo, questa volta non riesce ad infiammarsi nonostante un inizio incoraggiante (63' BERNARDESCHI 6: riesce solo a fare un lavoro sporco, ma prezioso).

HIGUAIN 7: si è sbloccato quasi allo scadere a Verona, si conferma subito a Bergamo. E gioca bene, lottando come vuole Allegri, segnando come piace a lui.

MANDZUKIC 6.5: gioca di sponda che è un piacere, si batte e si sbatte aprendo un varco dietro l'altro.

All. ALLEGRI 6.5: vuole tutto, anche la Coppa Italia. Dubbi non ce n'erano, la formazione titolare lo dimostra ulteriormente. E l'atteggiamento iniziale della sua Juve è di quelli figli di una mentalità vincente sempre e comunque. La sofferenza finale, invece, è un'abitudine su cui lavorare.