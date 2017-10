Niente settima meraviglia, la Juventus si ferma a Bergamo: i bianconeri si fanno rimontare dall'Atalanta, dallo 0-2 fino al 2-2 finale. I bianconeri partono forte e nel giro di tre minuti ottengono il doppio vantaggio: al 21' Bernardeschi sfrutta la respinta corta di Berisha sul tiro di Matuidi per realizzare la sua prima rete da juventino, poi serve una palla al bacio per il ritorno al gol in Serie A di Higuain. La squadra di Gasperini è viva e reagisce: al 31' Caldara è il primo a gettarsi sulla ribattuta di Buffon e a infilare in rete, è l'anticipazione di una ripresa che vede i bergamaschi in costante crescita. Intorno all'ora di gioco la banda di Allegri avrebbe anche chiuso la partita con il colpo di testa di Mandzukic, ma Damato dopo aver consultato il Var annulla per un fallo in avvio d'azione di Lichtsteiner su Gomez e ammonisce lo svizzero per la gomitata. E' il preludio al pareggio: il Papu mette in mezzo dalla sinistra, Cristante vola e anticipa Chiellini insaccando con un'incornata micidiale. Sale la tensione, a dieci minuti dalla fine la Juve ha un'occasione ghiottissima. Presunto tocco di braccio di Petagna sulla punizione di Dybala, l'arbitro concede il rigore e conferma dopo aver visionato il Var: sul dischetto proprio la Joya, che però si fa ipnotizzare da Berisha che para la sua conclusione. Finisce così, 2-2 tra Atalanta e Juve e il Napoli ringrazia: gli azzurri di Sarri sono da soli in testa alla classifica.