Franck Kessié, centrocampista dell'Atalanta e una delle migliori soprese del campionato, ha parlato in occasione di un appuntamento allo Store ufficiale del club: "Sono contento di tutta questa folla, non me l'aspettavo. Per me il calcio è un gioco, non è una guerra. Se va bene una partita bene, altrimenti pazienza. Mercato? Io dell'interesse della Roma a gennaio non so niente, ero a disputare la Coppa d'Africa! E da quando sono tornato ho in testa solo l'Atalanta....poi vedremo. Se il Manchester United a giugno mi volesse? Direi di sì sicuramente! Quindi direi no al Chelsea? No no, direi sì anche a loro".



OBIETTIVI - "L'eliminazione della Costa d'Avorio in Coppa d'Africa? Succede, è il calcio. Io sono giovane, avrò davanti altre opportunità, per me è stata una bella esperienza. Col Napoli abbiamo già vinto all'andata, andiamo al San Paolo a fare punti. E nemmeno Inter e Fiorentina mi fanno paura. Ci credo davvero all'Europa e anche i miei compagni, ma manca ancora tanto. A quanti gol voglio arrivare? Otto, ancora due!".