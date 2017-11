"Noi giocatori non pensiamo che questo pareggio sia come una sconfitta, anche se il pareggio è arrivato all'ultimo. Eravamo consapevoli di poter trovare delle difficoltà in un campo difficile come questo, anche il Lione qui ha pareggiato. Dobbiamo soltanto essere contenti di aver conquistato questo punto che ci aiuta tanto in classifica". Il centrocampista dell'Atalanta, Jasmin Kurtic, analizza in mixed zone il pareggio conquistato a Cipro contro l'Apollon Limassol, nella quarta giornata del Girone E di Europa League. "Eravamo più concentrati nella fase difensiva che quando dovevamo proporci, anche se nella zona d'attacco abbiamo sfruttato al meglio le nostre possibilità. Nella fase finale di gara eravamo poco concentrati, dovevamo avere più tranquillità cercando di portare avanti il pallone con maggiore sicurezza". La questione qualificazione non si è chiusa stasera, ma la stagione dell'Atalanta è ancora aperta su più fronti: "Siamo consapevoli di essere competitivi su tre competizioni, c'è anche la Coppa Italia. Dobbiamo essere bravi ad usare la testa e non sbagliare mai atteggiamento. Le partite poi possono girare bene o male. Quello che ci conforta è avere dato sempre il cento per cento, in qualsiasi gara. Adesso giocheremo a Liverpool, è la partita decisiva. Il nostro obiettivo è vincere". Chiosa finale per i supporters nerazzurri arrivati a Cipro: "Anche stasera tantissimi tifosi dell'Atalanta sono venuti in trasferta, giù il cappello. Li ringraziamo di cuore".