Guglielmo Stendardo, difensore ex Pescara, parla dell'Atalanta a Tuttojuve.com: "Il segreto è l'amore che Antonio Percassi ha nei confronti di questo club. La sua passione è il motore che fa muovere tutto: è nato, cresciuto e ci ha addirittura giocato nell'Atalanta, per cui è normale che i risultati arrivino di conseguenza. Esiste un senso appartenenza non comune: a Bergamo non si dice 'vado allo stadio', ma 'vado dall'Atalanta' proprio per far capire il senso che danno alla Dea. I tifosi nei momenti difficili sono il valore in più, incitano i propri beniamini invece di destabilizzare".