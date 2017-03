L'incasso di Atalanta-Fiorentina per Amatrice. Lo comunica la società bergamasca sul proprio suti: "In occasione della partita casalinga contro la Fiorentina, in programma domenica alle 12:30, l'Atalanta devolverà l'incasso della vendita dei biglietti (al netto di imposte, oneri e costi di gestione) in favore del progetto di ricostruzione del campo sportivo di Amatrice, cittadina devastata ad agosto dal terremoto".