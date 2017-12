Atalanta- Cagliari 1-2



Gollini 5,5: al 6’ Pavoletti la infila precisa in rete di testa su angolo e lui non batte ciglio. Passa tutto il primo tempo con la mano davanti agli occhi, accecato per il sole e sbaglia due volte in occasione del raddoppio dell’ex, sorpreso fuori dai pali. Ma un cappellino? Al 42’ salva con l’uscita su Farias dal terzo gol, sempre in contropiede.



Toloi 6: al 5’ col tacchetto relega in angolo una sfera insidiosa che però vale il gol di testa di Pavoletti. All11’ pt salva dal raddoppio di Farias solo in contropiede con una bella entrata.



Mancini 5,5: rimane fermo, a terra sul gol di Pavoletti e rischia il tris al 42’ perdendosi Farias. Non ci voleva, il mister gli aveva dato fiducia…Nella ripresa stampa la traversa al 1’ st e si riattiva.

Dal 18’ st Cristante 6: entra e serve subito Ilicic che scarta Pisacane e manda fuori di poco.



Masiello 6: pasticcia un po’ e non vince i contrasti con Ionita.



Hateboer 6: tenta di inserirsi come suo solito a destra ma non gli riesce bene e se ne dispera. Nei primi della ripresa diventa più aggressivo come serve alla Dea ma Miangue lo allontana dall’area piccola più del dovuto.



de Roon 5,5: buona la sua partita, avanza con più cattiveria tra le fila nemiche ma al 28’pt perde l’attimo per tirare in rete e sul finire del tempo sbaglia tutti i passaggi. Al 33’ st serve Gomez a un passo dalla rete, poteva entrare in area direttamente lui e segnare un gol importante.



Freuler 6: al 4’ ha un’occasione incredibile ai piedi della porta dopo che i suoi, di piedi, hanno accompagnato a più riprese la sfera nell’area piccola ma non ci crede fino in fondo. Al 28’ pt liscia la sfera sul piatto d’argento e nella ripresa non brilla.



Spinazzola 5: subito attivo nella fascia sinistra a cercare gli inserimenti per Ilicic, ma poi perde tempo ed è imbarazzante sul raddoppio: colpevole, si fa rubare la sfera a centrocampo da Faragò che serve Farias per il gol di Padoin. Al 41’ prende la mira…per la curva Sud alla sinistra della porta. Manda in angolo palle salvabilissime.



Ilicic 6: pericoloso su Rafael già dal 1’, al 10’ di testa gli telefona. Ancora occasione al 13’ pt ma solo in area cerca il Papu: perché? Nella ripresa, servito da Cristante, manda prima a lato e poi fuori di poco, non trova più la mira.

Dal 41’ st Orsolini: sv



Gomez 5: irriconoscibile, al 27’pt butta via la palla e a poco a poco la prestazione, seguendo le orme dei compagni e pescando il fuorigioco. Non trova il passaggio sotto porta a Cornelius nella ripresa, si arrabbia quando i compagni non lo servono e sbaglia per nervosismo: così non va. Da mani nei capelli il suo non-gol a pochi cm dalla rete al 33’st. Il suo gol della bandiera al 47’ st non cambia il tabellino e il suo voto.



Petagna 5,5: impreparato sul gol di Pavoletti pur posizionato, fatica a inserirsi tra i rossoblù, il traversone al 19’pt non basta e non gioca la ripresa.

Dal 1’ st Cornelius 6: all’8’ fa tremare le curve per un missile che spara sopra la rete e fino all’ultimo si fa trovare in area piccola, anche se troppo sulla sinistra a crossare.



Gasperini 5: sottovaluta forse troppo l’avversario, i suoi non entrano in partita fin da subito, l’anno è già concluso e la partita è presa sottogamba e sotto ci va l’Atalanta, due volte. Il cambio con Cornelius riattiva la squadra, ma è solo un’illusione. Arrabbiato, si fa anche richiamare dall’arbitro.